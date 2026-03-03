СМИ: Британия отправляет военный корабль на Кипр

Великобритания планирует направить военный корабль для защиты авиабазы Королевских ВВС Акротири на Кипре, которая подверглась атакам иранских дронов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета Times.

По данным издания, Великобритания рассматривает отправку ракетного эсминца HMS Duncan (D37) на Кипр, где расположена база Королевских военно-морских сил Акротири.

Министр обороны страны Джон Хили провел встречу с высокопоставленными военными деятелями, на которой они обсуждали отправку корабля на Кипр.

Отметим, что база Акротири подверглась двум атакам иранскими дронами, о чем стало известно в понедельник, 2 марта.

Об ударах по объекту стало известно после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать базу для атак по Ирану.

После сообщений об инцидентах с дронами Греция отправила два фрегата и два истребителя F-16 на Кипр, а также перебросила батарею Patriot на остров Карпатос в юго-восточной части Эгейского моря.

Тем временем Франция планирует перебросить на Кипр свой фрегат, а также развернуть там ракетные системы и средства противодействия дронам.