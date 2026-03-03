Кіпр звинуватив Британію через атаку Ірану на їхню авіабазу на острові

Кіпр звинуватив Велику Британію в тому, що недостатня комунікація з боку їхнього уряду призвела до атаки іранських дронів на британську авіабазу в Акротирі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Як заявили в кіпрському уряді, відсутність ясності щодо використання британських баз фактично втягнула острів у кризу, що розгортається на Близькому Сході.

"Ми мусимо сказати, що ставимося до цього з незадоволенням", – заявив журналістам на брифінгу речник уряду Константінос Летімбіотіс.

Він зазначив, що "у недільній заяві прем'єр-міністра Великої Британії не було чіткого уточнення, що британські бази на Кіпрі за жодних обставин не будуть використовуватися для будь-яких інших цілей, окрім гуманітарних".

"Будуть вжиті всі необхідні заходи, щоб висловити наше незадоволення як способом доведення цієї інформації, так і тим фактом, що вчора не було своєчасного попередження громадян Кіпру, які проживають поблизу бази Акротирі", – підкреслив Летімбіотіс, додавши, що Кіпр подасть офіційну дипломатичну скаргу.

На запитання, чи буде Кіпр домагатися перегляду статусу британських баз, Летімбіотіс відповів: "У цьому контексті ми не виключаємо нічого".

Нагадаємо, 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.

Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.

Через загрозу дрона евакуювали людей з аеропорту міста Пафос, що за 60 кілометрів від авіабази.

Через інцидент з дронами Греція оголосила про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр.