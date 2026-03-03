Кипр обвинил Британию из-за атаки Ирана на их авиабазу на острове

Кипр обвинил Великобританию в том, что недостаточная коммуникация со стороны их правительства привела к атаке иранских дронов на британскую авиабазу в Акротири.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Как заявили в кипрском правительстве, отсутствие ясности относительно использования британских баз фактически втянуло остров в кризис, разворачивающийся на Ближнем Востоке.

"Мы должны сказать, что относимся к этому с неудовольствием", – заявил журналистам на брифинге представитель правительства Константинос Летимбиотис.

Он отметил, что "в воскресном заявлении премьер-министра Великобритании не было четкого уточнения, что британские базы на Кипре ни при каких обстоятельствах не будут использоваться ни для каких других целей, кроме гуманитарных".

"Будут приняты все необходимые меры, чтобы выразить наше недовольство как способом доведения этой информации, так и тем фактом, что вчера не было своевременного предупреждения граждан Кипра, проживающих вблизи базы Акротири", – подчеркнул Летимбиотис, добавив, что Кипр подаст официальную дипломатическую жалобу.

На вопрос, будет ли Кипр добиваться пересмотра статуса британских баз, Летимбиотис ответил: "В этом контексте мы не исключаем ничего".

Напомним, 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротире.

Из-за угрозы дрона эвакуировали людей из аэропорта города Пафос, что в 60 километрах от авиабазы.

Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.