Макрон виступить зі зверненням до нації через війну на Близькому Сході

Президент Франції Емманюель Макрон увечері 3 березня виступить зі зверненням до нації у зв’язку з війною на Близькому Сході.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Журналісти отримали інформацію про те, що о 20-00 за паризьким часом 3 березня Емманюель Макрон виступить зі зверненням до нації "у зв’язку з міжнародною ситуацією". Центральною темою очікувано буде війна на Близькому Сході.

Увечері 2 березня Макрон скликав раду нацбезпеки через війну на Близькому Сході, що виходить далеко за межі кордонів безпосередніх учасників конфлікту – США й Ізраїлю з одного боку та Ірану з іншого.

Глава МЗС Франції заявив, що Париж готовий долучитися до оборони своїх партнерів на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.

Також 2 березня президент Франції заявив про плани збільшити кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.





