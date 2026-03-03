Макрон выступит с обращением к нации из-за войны на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 3 марта выступит с обращением к нации в связи с войной на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Журналисты получили информацию о том, что в 20-00 по парижскому времени 3 марта Эмманюэль Макрон выступит с обращением к нации "в связи с международной ситуацией". Центральной темой ожидаемо будет война на Ближнем Востоке.

Вечером 2 марта Макрон созвал совет нацбезопасности из-за войны на Ближнем Востоке, выходящей далеко за пределы границ непосредственных участников конфликта – США и Израиля с одной стороны и Ирана с другой.

Глава МИД Франции заявил, что Париж готов присоединиться к обороне своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе.

Также 2 марта президент Франции заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон назвал 8 стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.