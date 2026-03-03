Італія викликала посла Ірану через удари по британській базі на Кіпрі
Італія викликала на розмову посла Ірану після іранського удару по британській базі на території члена ЄС Кіпру.
Як повідомляє AFP, таку інформацію повідомило МЗС Італії, пише "Європейська правда".
В МЗС зазначили, що Італія викликала іранського посла та висловила йому протест у зв’язку з ударом БпЛА по військовій базі Британії на території Кіпру.
Нагадаємо, 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.
Згодом в МЗС Британії уточнили, що удар був спрямований на злітно-посадкову смугу.
Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.
Греція після того направила на Кіпр фрегати та винищувачі F-16.