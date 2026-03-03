Италия вызвала посла Ирана из-за ударов по британской базе на Кипре
Италия вызвала на разговор посла Ирана после иранского удара по британской базе на территории члена ЕС Кипра.
Как сообщает AFP, такую информацию сообщил МИД Италии, пишет "Европейская правда".
В МИД отметили, что Италия вызвала иранского посла и выразила ему протест в связи с ударом БпЛА по военной базе Великобритании на территории Кипра.
Напомним, 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.
Впоследствии в МИД Британии уточнили, что удар был направлен на взлетно-посадочную полосу.
В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротире.
Греция после того направила на Кипр фрегаты и истребители F-16.