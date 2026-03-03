Вещатель Литвы не будет транслировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия РФ и Беларуси
Литовский общественный вещатель LRT не будет транслировать церемонию открытия зимних Паралимпийских игр в связи с участием представителей России и Беларуси.
Об этом говорится в заявлении LRT, сообщает "Европейская правда".
Как отметил литовский вещатель, это решение было принято в знак солидарности с общественными вещателями Латвии, Эстонии и Финляндии.
"Мы не можем согласиться с решением Международного паралимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам соревноваться под флагами своих стран и присоединяемся к инициативе балтийских вещателей не транслировать церемонию открытия", – подчеркнул заместитель генерального директора LRT Гитис Оганаускас.
После вторжения Москвы в Украину России и Беларуси было запрещено участвовать в Паралимпийских играх 2022 года, хотя через два года им было разрешено соревноваться как нейтральным спортсменам на летних Паралимпийских играх в Париже.
В конце февраля Международный паралимпийский комитет разрешил шестерым россиянам и четырем белорусам участвовать в Играх в Милане-Кортини под своими флагами.
Всего в Паралимпийских играх примут участие 665 спортсменов, которые разыграют 79 комплектов медалей. Игры продлятся до 15 марта.
Сообщалось, что представители эстонского паралимпийского комитета и Министерства культуры не будут участвовать в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр из-за участия россиян и белорусов.
О бойкоте церемонии открытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов заявили ранее в Еврокомиссии, а также в Чехии.