Президент Литви вірить, що зрештою мирні переговори призведуть до закінчення війни в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа висловив упевненість, що розв’язана РФ війна проти України зрештою буде завершена шляхом мирних переговорів.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа каже, що литовська розвідка прогнозує закінчення війни Росії в Україні, але це не зменшить загроз для Європи.

"Ми вважаємо, що мирні переговори, нехай і не дуже швидко, але приведуть до закінчення війни в Україні", – сказав Науседа журналістам після засідання Державної ради з оборони (ДРО) у вівторок.

Розвідка представила членам ДРО у вівторок оцінку загроз національній безпеці, незасекречена версія якої буде опублікована 6 березня.

Науседа заявив, що, незважаючи на неминуче закінчення війни в Україні, загрози для регіону і всієї Європи не зникнуть.

"Російська військова машина набрала обертів і не виробляє на склад", – сказав президент, додавши, що "військовий конфлікт не є неминучим".

За словами Науседи, російська військова промисловість не зупиниться навіть після закінчення війни в Україні.

Він підкреслив, що, хоча Литва цінує зусилля США щодо припинення війни, мир не повинен бути досягнутий "за будь-яку ціну".

"Цю ціну в першу чергу має визначити саме українське суспільство, яке страждає від цієї війни, яке героїчно витримує тиск Росії, яке досягло, незважаючи на дуже складні обставини, певних переломних моментів на полі бою", – сказав президент.

"Тому давайте не піддаватися песимізму: Україна тримається, Україна проявляє героїзм і Україна залишиться такою в майбутньому", – додав він.

Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що бачить вікно можливостей для досягнення миру у російсько-українській війні до проміжних виборів у США.

За даними ЗМІ, під час дзвінка Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що хотів би, щоб війна закінчилась за місяць.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що США хотіли б досягнути мирної угоди щодо війни в Україні до Дня своєї незалежності 4 липня, водночас український президент заявив, що не чув такої інформації.