Президент Литвы верит, что в итоге мирные переговоры приведут к окончанию войны в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что развязанная РФ война против Украины в конечном итоге будет завершена путем мирных переговоров.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Науседа говорит, что литовская разведка прогнозирует окончание войны России в Украине, но это не уменьшит угроз для Европы.

"Мы считаем, что мирные переговоры, пусть и не очень быстро, но приведут к окончанию войны в Украине", – сказал Науседа журналистам после заседания Государственного совета по обороне (ГСО) во вторник.

Разведка представила членам ГСО во вторник оценку угроз национальной безопасности, незасекреченная версия которой будет опубликована 6 марта.

Науседа заявил, что, несмотря на неизбежное окончание войны в Украине, угрозы для региона и всей Европы не исчезнут.

"Российская военная машина набрала обороты и не производит на склад", – сказал президент, добавив, что "военный конфликт не является неизбежным".

По словам Науседы, российская военная промышленность не остановится даже после окончания войны в Украине.

Он подчеркнул, что, хотя Литва ценит усилия США по прекращению войны, мир не должен быть достигнут "любой ценой".

"Эту цену в первую очередь должно определить именно украинское общество, которое страдает от этой войны, которое героически выдерживает давление России, которое достигло, несмотря на очень сложные обстоятельства, определенных переломных моментов на поле боя", – сказал президент.

"Поэтому давайте не поддаваться пессимизму: Украина держится, Украина проявляет героизм и Украина останется такой в будущем", – добавил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что видит окно возможностей для достижения мира в российско-украинской войне до промежуточных выборов в США.

По данным СМИ, во время звонка Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц.

Также ранее СМИ сообщали, что США хотели бы достичь мирного соглашения по войне в Украине до Дня своей независимости 4 июля, в то же время украинский президент заявил, что не слышал такой информации.