Министры G7 впервые за 50 лет проведут встречу с главами центральных банков из-за войны с Ираном

Министры финансов и энергетики стран G7 в понедельник проведут очередное экстренное заседание, чтобы обсудить, как ограничить экономические последствия войны США и Израиля с Ираном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

По словам двух дипломатов, осведомленных о ходе подготовки, министры финансов и энергетики, к которым во время онлайн-заседания присоединятся главы центральных банков, рассмотрят различные варианты.

В частности, они обсудят выпуск стратегических запасов нефти или даже установление верхнего предела цен на нефть.

Министр финансов Франции Ролан Лескюр отметил, что впервые за 50 лет эта группа министров соберется вместе с представителями центральных банков.

Впрочем, дипломаты приглушили надежды на принятие далеко идущих решений на виртуальной встрече G7 в понедельник. "Мы еще не готовы к этому", – сказал один из чиновников ЕС в программе Morning Financial Services относительно перспективы установления верхнего предела цен на нефть.

Предыдущие встречи G7 проходили без принятия согласованных действий, и на этот раз даже не ясно, выступят ли министры с совместным заявлением.

На прошлой неделе во время заседания G7, посвященного Украине, глава дипломатии ЕС Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио, по словам источников, провели "профессиональный, но острый обмен мнениями" на глазах у министров иностранных дел стран G7.

Также министры иностранных дел стран G7 поставили условие, что миссия по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе будет реализована только при условии прекращения войны на Ближнем Востоке.