В Естонії прокоментували ризики через дим з палаючої Усть-Луги, що може піти в бік країни

Дим від палаючої нафти у російському порту Усть-Луга днями може сягнути території Естонії, але не становитиме значної загрози для здоров’я людей.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У вівторок 31 березня дим з Усть-Луги може піти у бік території Естонії через зміну напрямку вітру, проте експерти кажуть, що значної загрози для здоров’я людей він не становитиме.

"Хмара диму досить вузька і рухається швидко. На відстані у десятки кілометрів він вже не настільки концентрований, щоб становити пряму загрозу для здоров’я… У безпосередній близькості до пожежі наслідки досить токсичні і для людей, і для довкілля. Але до того часу, коли дим доходить до Естонії, концентрація вже суттєво менша", – коментує асоційований професор Тартуського університету Марко Каасік.

Окрім того, пояснює він, гаряче повітря від пожежі із забрудненими частками здебільшого піднімається високо в атмосфру і там розсіюється.

Втім, естонці у прикордонних районах – а за особливо "сприятливого" вітру навіть у Таллінні – ймовірно будуть бачити імлу у небі та можуть відчувати специфічний запах.

На найближчих до російського кордону моніторингових станціях в Естонії, зокрема поблизу Нарви, показники забруднення досить високі, коли хмара рухається безпосередньо над цим районом.

Водночас ще один професор з Тартуського університету Ганс Орру зазначив, що варто стежити за якістю повітря і краще закрити вікна та не вмикати кондиціонери, якщо у місцевості відчутний запах диму. Крім того, він зазначив, що більш вразливим до подібних ситуацій категоріям – людям з хронічними респіраторними захворюваннями, малим дітям, вагітним – краще уникати перебування на вулиці.

Усть-Луга – приблизно за 25 км на північний схід від естонської Нарви, що розташована на кордоні Естонії та РФ. Вихідними з міста було добре видно хмару диму над російським портом.

У Фінляндії також попереджали громадян про дим після ураження порту Приморськ.

Раніше розвідка Естонії відзначила, що серія останніх ударів України по російських портах на узбережжі Фінської затоки спричинила значні проблеми для нафтового експорту Росії.

З перших днів повідомляли, що неподалік російського узбережжя у Фінській затоці почала накопичуватись черга з танкерів, які прямували на завантаження.

Україна перепросила у країн Балтії та Фінляндії за окремі безпілотники, що "заблукали" на територію цих країн, ймовірно під впливом РЕБ.