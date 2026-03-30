В Эстонии прокомментировали риски из-за дыма с пылающей Усть-Луги

Дым от горящей нефти в российском порту Усть-Луга в ближайшие дни может достичь территории Эстонии, но не будет представлять значительной угрозы для здоровья людей.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 31 марта, дым из Усть-Луги может направиться в сторону территории Эстонии из-за изменения направления ветра, однако эксперты говорят, что значительной угрозы для здоровья людей он не представляет.

"Облако дыма довольно узкое и движется быстро. На расстоянии в десятки километров он уже не настолько концентрирован, чтобы представлять прямую угрозу для здоровья… В непосредственной близости от пожара последствия достаточно токсичны и для людей, и для окружающей среды. Но к тому времени, когда дым доходит до Эстонии, концентрация уже существенно меньше", – комментирует профессор Тартуского университета Марко Каасик.

Кроме того, объясняет он, горячий воздух от пожара с загрязненными частицами в основном поднимается высоко в атмосферу и там рассеивается.

Впрочем, эстонцы в приграничных районах – а при особенно "благоприятном" ветре даже в Таллинне – вероятно, будут видеть дымку в небе и могут ощущать специфический запах.

На ближайших к российской границе мониторинговых станциях в Эстонии, в частности вблизи Нарвы, показатели загрязнения достаточно высоки, когда облако движется непосредственно над этим районом.

В то же время еще один профессор из Тартуского университета Ганс Орру отметил, что стоит следить за качеством воздуха и лучше закрыть окна и не включать кондиционеры, если в местности ощутим запах дыма. Кроме того, он отметил, что более уязвимым к подобным ситуациям категориям – людям с хроническими респираторными заболеваниями, маленьким детям, беременным – лучше избегать пребывания на улице.

Усть-Луга – примерно в 25 км к северо-востоку от эстонской Нарвы, расположенной на границе Эстонии и РФ. В выходные из Нарвы было хорошо видно облако дыма над российским портом.

В Финляндии также предупреждали граждан о дыме после ударов по российскому порту Приморск.

Ранее разведка Эстонии отметила, что серия последних ударов Украины по российским портам на побережье Финского залива вызвала значительные проблемы для нефтяного экспорта России.

С первых дней сообщалось, что недалеко от российского побережья в Финском заливе начала скапливаться очередь из танкеров, направлявшихся на погрузку.

Украина принесла извинения странам Балтии и Финляндии за отдельные беспилотники, которые "заблудились" на территории этих стран, очевидно под воздействием РЭБ.