В Эстонии объявили воздушную тревогу из-за неизвестных дронов

В ночь на вторник, 31 марта, эстонские вооруженные силы объявили воздушную тревогу в нескольких районах: несколько неизвестных беспилотников направлялись в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Сначала воздушную тревогу объявили в Восточной и Западной Виру, а позже ее распространили на южные и центральные регионы.

По данным Вооруженных сил, несколько дронов достигли территории Эстонии, но ни один из них не был сбит. В 6 утра Вооруженные силы объявили об отмене тревоги.

Самолет авиакомпании Finnair, летевший из Хельсинки в Тарту, развернулся над Эстонией после получения предупреждения. Рейс из Тарту в Хельсинки, который должен был вылететь в 05:40 утра, также был отменен.

Напомним, вечером 30 марта Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили вблизи границы с Россией неизвестный беспилотник.

Также сообщалось, что во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Петербурга на прошлой неделе несколько беспилотников "заблудились" на территории стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии. До этого дрон разбился в Литве.

29 марта беспилотники, по крайней мере один из которых был украинским, нарушили воздушное пространство на юго-востоке Финляндии. В МИД заявили, что принесли извинения финской стороне в связи с инцидентом.