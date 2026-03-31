В Эстонии нашли обломки неизвестного дрона

Воздушное пространство Эстонии в ночь на 31 марта нарушили несколько неизвестных беспилотников; обломки одного из БпЛА нашли в уезде Тартумаа, граничащем с Россией.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Как писали, эстонские вооруженные силы объявили воздушную тревогу в нескольких районах страны в ночь на 31 марта. Тогда несколько неизвестных беспилотников двигались к воздушному пространству Эстонии.

Начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд заявил, что Украина этой ночью атаковала российские территории у Балтийского моря с помощью дронов, и несколько, вероятно, сбились с курса и попали в воздушное пространство Эстонии.

"Украина атакует военную инфраструктуру России и объекты, которые поддерживают войну, а Россия пытается отражать эти атаки, в частности, сбивая дроны с курса различными средствами. Скорее всего, речь идет именно о таких сбившихся с курса дронах", – сказал Арольд.

По его словам, обломки одного дрона нашли в волости Кастре в уезде Тартумаа.

Фото: ERR

Фото: ERR

Также он подтвердил, что несколько дронов заходили в воздушное пространство Эстонии и были зафиксированы как радарами, так и истребителями. При этом ни один из них не был сбит на территории страны.

Напомним, вечером 30 марта Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили вблизи границы с Россией неизвестный беспилотник.

Также писали, что во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Петербурга на прошлой неделе несколько беспилотников "заблудились" на территорию стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии. Перед тем дрон разбился в Литве.

29 марта беспилотники, по меньшей мере один из которых был украинским, нарушили воздушное пространство на юго-востоке Финляндии. В МИД заявили, что принесли извинения финской стороне за инцидент.