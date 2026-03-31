Латвійська airBaltic просить державну позику, щоб впоратись з вищими цінами на пальне

Латвійська авіакомпанія airBaltic просить про державну позику у зв’язку з різким подорожчанням пального внаслідок війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Компанія airBaltic звернулася до латвійського Міністерства транспорту із запитом про короткострокову позику для того, щоб впоратися з різким зростанням цін на пальне. Сума у запиті поки невідома, проте раніше лунали чутки, що може йтися про 100-150 млн євро.

Міністр транспорту Атіс Швінка зазначив, що для держави важливо підтримати безперервну діяльність компанії і питання винесуть на найближче засідання уряду.

Компанія airBaltic продовжує виконувати рейси згідно з планом. Як і більшості авіаліній, їй доводилося з безпекових причин скасовувати рейси до Тель-Авіву та Дубаю. Ціни на авіапальне особливо подорожчали в країнах Близького Сходу.

26 березня уряд Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході. Ефект від здорожчання енергоресурсів вже суттєво відобразився на березневій інфляції.

У Польщі з 30 березня почала діяти частина заходів для зниження ціни на пальне.



