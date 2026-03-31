Латвийская airBaltic просит заем у государства, чтобы справиться с высокими ценами на топливо

Латвийская авиакомпания airBaltic просит о государственном займе в связи с резким подорожанием топлива в результате войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Компания airBaltic обратилась в латвийское Министерство транспорта с запросом о краткосрочном займе для того, чтобы справиться с резким ростом цен на топливо. Сумма в запросе пока неизвестна, однако ранее ходили слухи, что речь может идти о 100-150 млн евро.

Министр транспорта Атис Швинка отметил, что для государства важно поддержать непрерывную деятельность компании и вопрос вынесут на ближайшее заседание правительства.

Перевозчик airBaltic продолжает выполнять рейсы согласно плану. Как и большинству авиалиний, ей приходилось по причинам безопасности отменять рейсы в Тель-Авив и Дубай. Цены на авиатопливо особенно подорожали в странах Ближнего Востока.

26 марта правительство Германии одобрило пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо в результате войны на Ближнем Востоке. Эффект от подорожания энергоресурсов уже существенно отразился на мартовской инфляции.

В Польше с 30 марта начала действовать часть мер для снижения цены на топливо.