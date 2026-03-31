Експрезидент Молдови Додон заробив в РФ удвічі більше, ніж на батьківщині

Лідер Партії соціалістів, проросійський експрезидент Молдови Ігор Додон заробив у Росії набагато більше, ніж у Молдові.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це стало відомо з оприлюдненої декларації політика.

У декларації про доходи за 2025 рік Додон задекларував близько 358 тисяч леїв доходів у вигляді заробітної плати депутата та очільника своєї партії.

Водночас він отримав 7,59 млн рублів (1,67 млн леїв) гонорару від Сбербанку Росії за лекції.

Один з членів родини експрезидента отримав заробітну плату від російської компанії "Служба проєктування" на 1,3 млн рублів (283,4 тисячі леїв).

Нагадаємо, на початку березня на тлі війни на Близькому Сході Додон почав закликати відновити закупівлі газу у Росії.

Також він вимагає скасувати надзвичайний стан в енергетиці Молдови після завершення ремонту важливої ЛЕП.