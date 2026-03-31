Бывший президент Молдовы Додон заработал в России вдвое больше, чем на родине

Лидер Партии социалистов, пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон заработал в России гораздо больше, чем в Молдове.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом стало известно из обнародованной декларации политика.

В декларации о доходах за 2025 год Додон задекларировал около 358 тысяч леев доходов в виде заработной платы депутата и главы своей партии.

В то же время он получил 7,59 млн рублей (1,67 млн леев) гонорара от Сбербанка России за лекции.

Один из членов семьи экс-президента получил заработную плату от российской компании "Служба проектирования" на 1,3 млн рублей (283,4 тысячи леев).

Напомним, в начале марта на фоне войны на Ближнем Востоке Додон начал призывать возобновить закупки газа у России.

Также он требует отменить чрезвычайное положение в энергетике Молдовы после завершения ремонта важной ЛЭП.