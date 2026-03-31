Президент Чехії хоче переглянути відносини з Угорщиною

Президент Чехії Петр Павел заявив про потребу переглянути відносини з Будапештом після нових зливів розмов угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто з очільником МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

Про це, як пише "Європейська правда", чеський президент заявив в інтерв’ю CT24.

У відповідь на витік інформації про зміст розмов Сійярто та Лаврова Павел заявив, що Чехія повинна переглянути відносини з Угорщиною, зокрема те, якою інформацією вона ділитиметься з Будапештом.

За словами глави держави, те, що держава-член ЄС передає конфіденційну інформацію Росії, є неприйнятним, а також загрожує національній безпеці Чехії.

Як повідомляла "Європейська правда", 31 березня у ЗМІ злили аудіозаписи розмови Лаврова та Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі скандалу про можливу передачу Будапештом Москві деталей закритих обговорень у ЄС.

Серед розмов, зокрема, була й така, що стосувалася лобіювання Сійярто зняття санкцій ЄС проти сестри російського олігарха Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлової.

Після цього Сійярто вкотре розкритикував санкційну політику Європейського Союзу проти РФ та заявив, що "регулярно консультується і консультувався з міністрами закордонних справ багатьох інших країн, що не входять до ЄС, щодо санкційних заходів".

В Єврокомісії нагадали, що Сійярто вже отримував зауваження щодо неприпустимості розголошення інформації із засідань Ради ЄС.

Видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.