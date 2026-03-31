Президент Чехии хочет пересмотреть отношения с Венгрией

Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости пересмотреть отношения с Будапештом после новых сливов разговоров венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом, как пишет "Европейская правда", чешский президент заявил в интервью CT24.

В ответ на утечку информации о содержании разговоров Сийярто и Лаврова Павел заявил, что Чехия должна пересмотреть отношения с Венгрией, в частности то, какой информацией она будет делиться с Будапештом.

По словам главы государства, то, что государство-член ЕС передает конфиденциальную информацию России, является неприемлемым, а также угрожает национальной безопасности Чехии.

Как сообщала "Европейская правда", 31 марта в СМИ слили аудиозаписи разговора Лаврова и Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной передаче Будапештом Москве деталей закрытых обсуждений в ЕС.

Среди разговоров, в частности, был и такой, который касался лоббирования Сийярто снятия санкций ЕС против сестры российского олигарха Алишера Усманова – Гульбахор Исмаиловой.

После этого Сийярто в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза против РФ и заявил, что "регулярно консультируется и консультировался с министрами иностранных дел многих других стран, не входящих в ЕС, относительно санкционных мер".

В Еврокомиссии напомнили, что Сийярто уже получал замечания о недопустимости разглашения информации с заседаний Совета ЕС.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.