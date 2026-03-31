Каллас наполягає на участі ЄС у "мирних переговорах" щодо російсько-української війни

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила на важливості участі Європи у "мирних переговорах", що покликані закінчити російсько-українську війну.

Про це вона сказала під час пресконференції із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Каллас зазначила, що президент Володимир Зеленський розповідав про відеоконференцію, яка 1 квітня відбудеться з американською делегацією.

"До цього він також зазначав, що мирні переговори зайшли у глухий кут. Я думаю, важливо підкреслити, що багато чого насправді залежить від підтримки Європи. Тому навіть якщо США і Росія про щось домовляться, вони не зможуть це реалізувати без участі Європи", – акцентувала Каллас.

Відтак головна дипломатка ЄС додала, що чим швидше прийде усвідомлення, що Європа також має бути частиною цих обговорень – "тим краще ми зможемо просунути ці переговори вперед".

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив 25 березня, що Росія блокує мирний процес, але попри це нещодавні переговори між українською та американською делегацією у США були змістовими.

21 березня українська переговорна команда перебувала в Маямі, де провела перемовини з представниками президента США щодо завершення війни.

Пізніше писали, що за оцінкою Зеленського, мирні переговори за участю України, США та Росії не перебувають у глухому куті.