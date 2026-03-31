У британському уряді прокоментували нову хвилю критики від Трампа

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, відповідаючи на критику від президента США Дональда Трампа про недостатню залученість країни до операцій проти Ірану, наголосив, що Лондон не втягуватиметься у війну на Близькому Сході.

У вівторок, 31 березня, Трамп спрямував чергову порцію критики в бік Лондона. Коментуючи проблеми з постачанням авіаційного пального через заблоковану Ормузьку протоку, він дорікнув Британії за відмову брати участь у поваленні іранського режиму. Американський лідер також закликав Лондон "піти та забрати свою нафту".

Коментуючи заяви глави Білого дому, міністр запевнив, що Британія керуватиметься своїми національними інтересами та не втягуватиметься у військові дії у регіоні.

"Ми не будемо втягнуті в ширшу війну. Протягом усього цього конфлікту ми послідовно приймали рішення в інтересах Британії, тому що нам потрібно захищати наш народ, і ми хочемо захищати союзників у регіоні", – заявив Гілі.

Він додав, що лідери країн Перської затоки судитимуть Британію за її діями, а не за словами.

Гілі зазначив, що під час свого туру по Близькому Сходу обговорював варіанти дій для відкриття Ормузької протоки, заблокованої Іраном.

ПІд час візитів до Саудівської Аравії, Катару та Бахрейну міністр анонсував, що Британія направить додаткове обладнання протиповітряної оборони та військових для допомоги своїм союзникам на Близькому Сході у відбитті іранських атак.

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп натякнув, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад, оскільки вони нібито не допомогли США у війні проти Ірану.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни з Іраном Вашингтону, можливо, доведеться переглянути свої відносини з НАТО. Рубіо назвав "відсутність підтримки" з боку НАТО під час конфлікту на Близькому Сході "дуже розчаровуючою".