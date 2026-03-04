В Италии заявили о готовности к энергетическому кризису из-за войны на Ближнем Востоке

Министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что страна может возобновить работу некоторых угольных электростанций, если конфликт на Ближнем Востоке приведет к энергетическому кризису.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министр отметил, что активация угольных электростанций будет крайней мерой в случае существенного энергетического кризиса.

По его словам, Италия готова к такому сценарию, ведь имеет диверсифицированный портфель поставщиков газа, в который входят Норвегия, Алжир и Азербайджан.

Кроме того, объемы хранилищ газа в стране находятся на относительно высоком уровне.

"У нас самые высокие уровни хранения в Европе, у нас диверсифицированные источники, и поэтому мы можем сказать, что нет чрезвычайно сложной ситуации по количеству ресурсов", – добавил Пикетто-Фратин.

Отметим, что операция США и Израиля против Ирана вызвала военный ответ Тегерана, который нанес удары по энергетической инфраструктуре в странах Персидского залива. На этот регион приходится чуть менее трети мировой добычи нефти.

Иран также атаковал танкеры в Ормузском проливе, через который перевозят примерно пятую часть мирового объема нефти и сжиженного природного газа.

Как писала "Европейская правда", премьер Италии Джорджа Мелони во вторник созвала два специальных совещания для обсуждения срочных вызовов для страны, созданных войной на Ближнем Востоке, в частности по энергетической безопасности.

Также во вторник Мелони заявила о "периоде хаоса" из-за иранского кризиса и войны в Украине.

Тем временем Еврокомиссия в четверг, 5 марта, созывает заседание энергетической целевой группы для обсуждения динамики цен на нефть, с учетом ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.