Сенат США провалил голосование за закон, который должен был ограничить Трампа в Иране

Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях, которая имела целью помешать президенту Дональду Трампу применять дальнейшую военную силу против Ирана без разрешения Конгресса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CBS News.

Сенаторы-демократы вместе с единственным республиканцем Рэндом Полом добились голосования за резолюцию о военных полномочиях, несмотря на сопротивление Республиканской партии, которая сохраняет большинство в верхней палате Конгресса.

В итоге это и стало причиной провала резолюции – она получила 47 голосов поддержки и 53 "против".

Поскольку сенатор-демократ Джон Феттерман из Пенсильвании проголосовал против этой инициативы, ей требовалась поддержка как минимум пяти республиканцев. Впрочем, за нее проголосовал только сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки.

Это уже второй раз менее чем за год, когда сенатор-демократ Тим Кейн из Вирджинии инициировал голосование по резолюции о военных полномочиях, связанных с Ираном. Верхняя палата Конгресса проголосовала против аналогичного решения в июне 2025 года, после того как США атаковали три иранских ядерных объекта.

Резолюция Кейна, которая должна была ограничить Трампа в ведении военных действий без согласия Конгресса, сразу имела незначительные шансы на успех. Даже при условии одобрения инициативы Сенатом и Палатой представителей президент США мог бы наложить на нее вето. Для его преодоления потребовалось бы большинство в две трети голосов в обеих палатах, которое удерживают республиканцы.

Напомним, подобную резолюцию Сенат пытался принять в январе во время проведения американской операции в Венесуэле, но эти усилия потерпели неудачу.

Между тем недавний опрос показал, что только около 27% американцев одобряют операцию США в Иране.

Напомним, американский президент Дональд Трамп, комментируя потери в операции против Ирана, заявил, что до завершения военных действий количество погибших военнослужащих может возрасти.

Также Трамп заявил, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.