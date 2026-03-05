ЗМІ: іранський "Шахед", що вдарив по авіабазі Британії, був запущений з Лівану

На Кіпрі заявили, що іранський безпілотник типу "Шахед", який вдарив по британській авіабазі, був запущений з Лівану.

Про це агентству AP сказав обізнаний кіпрський посадовець, пише "Європейська правда".

Як відомо, 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.

За словами співрозмовника, безпілотник, який пошкодив ангар на авіабазі, злетів з ліванської столиці Бейрута.

Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.

Через інцидент з дронами Греція оголосила про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр.

Британія також оголосила, що відправить есмінець на Кіпр, а Франція направить фрегат та ракетні системи.