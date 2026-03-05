СМИ: иранский "Шахед", ударивший по авиабазе Британии, был запущен из Ливана

На Кипре заявили, что иранский беспилотник типа "Шахед", который ударил по британской авиабазе, был запущен из Ливана.

Об этом агентству AP сказал осведомленный кипрский чиновник, пишет "Европейская правда".

Как известно, 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

По словам собеседника, беспилотник, который повредил ангар на авиабазе, взлетел из ливанской столицы Бейрута.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротири.

Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.

Великобритания также объявила, что отправит эсминец на Кипр, а Франция направит фрегат и ракетные системы.