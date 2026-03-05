В Іспанії заперечили твердження Рютте про "широку підтримку" в НАТО війни США проти Ірану

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес рішуче виступила проти заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що серед членів Альянсу існує "широка підтримка" війни США проти Ірану.

Про це вона сказала у четвер, 5 березня, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Роблес заявила, що Іспанія "не поділяє думки" Рютте, який заявив, що серед членів Альянсу існує "широка підтримка" кампанії президента США Дональда Трампа, спрямованої проти ядерних і ракетних можливостей Ірану.

Роблес підкреслила, що опозиція Іспанії до атак на Тегеран не робить її менш цінним членом НАТО. Вона наголосила, що іспанська зенітна ракетна батарея Patriot допомогла виявити іранську ракету, збиту в середу, 4 березня, над Туреччиною, і наголосила, що Мадрид залишається "твердо відданим членом Атлантичного альянсу".

Вона також підтвердила готовність Мадрида взяти участь в оборонній місії на Кіпрі після того, як іранські безпілотники атакували британські бази.

"Іспанія – горда країна, яка не терпить повчань. Ми вимагаємо поваги", – додала іспанська міністерка.

Цього ж дня стало відомо, що Іспанія відправить фрегат "Крістобаль Колон" до Східного Середземномор'я разом із французьким авіаносцем "Шарль де Голль" та кораблями грецького флоту для захисту Кіпру.

Втім, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Через це американський президент пригрозив повністю зупинити торгівлю з європейською країною.