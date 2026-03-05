В Испании опровергли утверждение Рютте о "широкой поддержке" в НАТО войны США против Ирана

Министр обороны Испании Маргарита Роблес решительно выступила против заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что среди членов Альянса существует "широкая поддержка" войны США против Ирана.

Об этом она сказала в четверг, 5 марта, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Роблес заявила, что Испания "не разделяет мнения" Рютте, который заявил, что среди членов Альянса существует "широкая поддержка" кампании президента США Дональда Трампа, направленной против ядерных и ракетных возможностей Ирана.

Роблес подчеркнула, что оппозиция Испании к атакам на Тегеран не делает ее менее ценным членом НАТО. Она подчеркнула, что испанская зенитная ракетная батарея Patriot помогла обнаружить иранскую ракету, сбитую в среду, 4 марта, над Турцией, и подчеркнула, что Мадрид остается "преданным членом Атлантического альянса".

Она также подтвердила готовность Мадрида принять участие в оборонительной миссии на Кипре после того, как иранские беспилотники атаковали британские базы.

"Испания – гордая страна, которая не терпит поучений. Мы требуем уважения", – добавила испанский министр.

В этот же день стало известно, что Испания отправит фрегат "Кристобаль Колон" в Восточное Средиземноморье вместе с французским авианосцем "Шарль де Голль" и кораблями греческого флота для защиты Кипра.

Впрочем, Испания не позволила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Из-за этого американский президент пригрозил полностью остановить торговлю с европейской страной.