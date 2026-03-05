Генсек НАТО не видит необходимости применять статью 5 после инцидента с ракетой

Сбитие баллистической ракеты, летевшей в сторону Турции, силами ПВО НАТО не является непосредственной причиной для применения статьи 5 о взаимной обороне альянса.

Об этом заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Reuters, передает "Европейская правда".

"Никто не говорит о статье 5", – сказал Рютте.

"Самое важное, что вчера наши противники увидели, что НАТО является настолько сильным и бдительным, а с субботы, если это вообще возможно, еще более бдительным", – отметил он.

Статья 5 договора о НАТО определяет, что нападение на одного из членов альянса является нападением на всех остальных.

Рютте заявил, что НАТО поддерживает США в их ударах по Ирану, поскольку эта страна "почти стала угрозой и для Европы".

В Турции убеждены, что не они были целью баллистической ракеты, которая была выпущена Ираном и была сбита системами ПВО НАТО, когда подлетала к турецкому воздушному пространству.

Министерство обороны Турции сообщило, что ракета пролетела над Ираком и Сирией, прежде чем была сбита системами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированными в восточной части Средиземного моря.

По данным СМИ, ракету сбил американский эсминец в Средиземном море, который является частью системы противовоздушной обороны НАТО.

В НАТО осудили запуск Ираном баллистической ракеты по Турции.