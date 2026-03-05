Нідерланди можуть відправити військовий корабель для захисту Східного Середземномор'я

Уряд Нідерландів вивчає доцільність використання фрегата Evertsen для оборони східної частини Середземного моря.

Про це повідомили міністерка оборони Ділан Єшильгьоз-Зегеріус і міністр закордонних справ Том Берендсен у Палаті представників, пише "Європейська правда".

Як зазначили у Міністерстві оборони Нідерландів, 3 березня Нідерланди отримали від Франції прохання про надання підтримки французькому авіаносцю "Шарль де Голль" у східній частині Середземного моря за допомогою корабля Evertsen.

Обидва кораблі нещодавно брали участь у навчаннях з підготовки до бойових дій у складі великої флотилії у Балтійському морі.

Очікується, що уряд ухвалить рішення щодо відправлення корабля найближчим часом. Про це буде повідомлено парламенту.

Тим часом корабель Evertsen вже вирушив до Середземного моря разом із французьким авіаносцем "Шарль де Голль".

Повідомляли, Греція оголосила про направлення двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр після інцидентів з дронами, які атакували британську авіабазу на острові.

Британія також оголосила, що відправить есмінець на Кіпр, а Франція надішле фрегат та ракетні системи.

Крім того, Іспанія відправить фрегат "Крістобаль Колон" до Східного Середземномор'я.