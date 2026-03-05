Нидерланды могут отправить военный корабль для защиты Восточного Средиземноморья

Правительство Нидерландов изучает целесообразность использования фрегата Evertsen для обороны восточной части Средиземного моря.

Об этом сообщили министр обороны Дилан Ешильгёз-Зегериус и министр иностранных дел Том Берендсен в Палате представителей, пишет "Европейская правда".

Как отметили в Министерстве обороны Нидерландов, 3 марта Нидерланды получили от Франции просьбу об оказании поддержки французскому авианосцу "Шарль де Голль" в восточной части Средиземного моря с помощью корабля Evertsen.

Оба корабля недавно участвовали в учениях по подготовке к боевым действиям в составе большой флотилии в Балтийском море.

Ожидается, что правительство примет решение об отправке корабля в ближайшее время. Об этом будет сообщено парламенту.

Между тем корабль Evertsen уже отправился в Средиземное море вместе с французским авианосцем "Шарль де Голль".

Сообщалось, Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр после инцидентов с дронами, которые атаковали британскую авиабазу на острове.

Великобритания также объявила, что отправит эсминец на Кипр, а Франция направит фрегат и ракетные системы.

Кроме того, Испания отправит фрегат "Кристобаль Колон" в Восточное Средиземноморье.