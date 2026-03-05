Рютте підтримав ядерну реформу Макрона

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав обіцянку президента Франції Емманюеля Макрона розширити ядерне стримування, але заявив, що ядерна парасолька США залишиться головним гарантом безпеки для Європи.

Про це Рютте заявив в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Цього тижня Макрон оголосив, що Франція збільшить кількість французьких ядерних боєголовок. Він також говорив про готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Коментуючи це, Рютте заявив, що оновлення ядерної доктрини Франції ускладнить Росії оцінку європейського стримування та оборони, і що він підтримує дискусії щодо ядерної співпраці між Парижем та кількома європейськими столицями.

Однак він зазначив, що Європа не може обійтися без захисту США, і спробував розвіяти побоювання щодо зобов'язань Вашингтона захищати Європу.

"Кінцевим, найвищим гарантом нашого способу життя... є, зрештою, ядерна парасолька США, і це є ключовим", – сказав Рютте.

Конфлікт навколо Гренландії на початку цього року посилив сумніви Європи щодо зобов'язань США захищати своїх союзників. Але Рютте заявив, що не сумнівається у відданості США НАТО та забезпеченні європейської безпеки.

"Я абсолютно переконаний, що США повністю віддані НАТО. Сполучені Штати знають, що для забезпечення безпеки на території США необхідні безпечний Атлантичний океан, безпечна Європа та безпечна Арктика", – підкреслив він.

Також Макрон назвав вісім країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.

Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.