Рютте поддержал ядерную реформу Макрона
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал обещание президента Франции Эмманюэля Макрона расширить ядерное сдерживание, но заявил, что ядерный зонтик США останется главным гарантом безопасности для Европы.
Об этом Рютте заявил в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".
На этой неделе Макрон объявил, что Франция увеличит количество французских ядерных боеголовок. Он также говорил о готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.
Комментируя это, Рютте заявил, что обновление ядерной доктрины Франции усложнит России оценку европейского сдерживания и обороны, и что он поддерживает дискуссии о ядерном сотрудничестве между Парижем и несколькими европейскими столицами.
Однако он отметил, что Европа не может обойтись без защиты США, и попытался развеять опасения относительно обязательств Вашингтона защищать Европу.
"Конечным, высшим гарантом нашего образа жизни... является, в конечном счете, ядерный зонтик США, и это является ключевым", – сказал Рютте.
Конфликт вокруг Гренландии в начале этого года усилил сомнения Европы относительно обязательств США защищать своих союзников. Но Рютте заявил, что не сомневается в преданности США НАТО и обеспечении европейской безопасности.
"Я абсолютно убежден, что США полностью преданы НАТО. Соединенные Штаты знают, что для обеспечения безопасности на территории США необходимы безопасный Атлантический океан, безопасная Европа и безопасная Арктика", – подчеркнул он.
Также Макрон назвал восемь стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.
Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия.