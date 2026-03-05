Трамп хочет быть вовлеченным в выбор нового лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана.

Об этом американский президент сказал в интервью Axios, сообщает "Европейская правда".

Трамп признал, что Моджтаба Хаменеи, сын убитого верховного лидера Али Хаменеи, является наиболее вероятным преемником, но при этом дал понять, что считает такой исход неприемлемым.

"Они тратят свое время. Сын Хаменеи – ничтожество. Я должен участвовать в назначении, как в случае с Делси (Родригес) в Венесуэле", – отметил он.

Трамп сравнил преемственность в Иране со своим вмешательством в Венесуэле, где вице-президент Делси Родригес пришла к власти после того, как в январе американские войска захватили Николаса Мадуро.

Официально Иран не объявлял об избрании нового верховного лидера. Однако СМИ сообщили, что Али Хаменеи сменит его 56-летний сын.

Ранее Трамп на вопрос, кто мог бы заменить Хаменеи, ответил журналистам в Белом доме: "Большинство людей, которых мы держали в голове, уже умерли".

Напомним, глава Пентагона заявил, что США планируют менее чем за неделю получить контроль над воздушным пространством Ирана, а также объявил о ликвидации иранского командира, который якобы готовил покушение на Трампа.

Также в Белом доме показали, как США потопили иранский военный корабль.