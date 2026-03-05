Ердоган поговорив з Алієвим і Макроном на тлі останніх подій у регіоні

Президент Туреччини провів телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим у зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході, які безпосередньо зачепити також Туреччину і Азербайджан.

Про це повідомляє турецьке Anadolu, пише "Європейська правда".

У розмові з Макроном Ердоган обговорив "необхідність посилення оборонної співпраці між союзниками НАТО" і необхідність "прискорити спільні кроки в оборонній індустрії, які довго відкладалися".

Президент Туреччини висловив думку, що затяжна війна в Ірані стане джерелом нестабільності щонайменш у регіоні і Туреччина всіляко сприятиме поверненню до дипломатичного врегулювання.

Також Ердоган зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, країна якого вперше зазнала удару іранськими БпЛА типу "Шахед" по території аеропорту "Нахічевань" – за останніми даними, їх було загалом чотири. Ердоган засудив атаку та висловив підтримку Баку.

Алієв назвав удар терактом і скликав засідання Ради з національної безпеки, МЗС Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту. Азербайджан привів війська у стан найвищої готовності.

Нагадаємо, одна із запущених Іраном балістичних ракет летіла у напрямку території Туреччини і була збита з американського есмінця. В Анкарі переконані, що ціллю не були турецькі об’єкти.

Макрон раніше заявив, що Франція брала участь у відбитті іранських ударів по союзниках на Близькому Сході, та що дві французькі бази у регіоні теж зазнали "обмежених ударів" з матеріальними наслідками.