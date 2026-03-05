Эрдоган поговорил с Алиевым и Макроном на фоне последних событий в регионе

Президент Турции провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с последними событиями на Ближнем Востоке, которые непосредственно затронули также Турцию и Азербайджан.

Об этом сообщает турецкое Anadolu, пишет "Европейская правда".

В разговоре с Макроном Эрдоган обсудил "необходимость усиления оборонного сотрудничества между союзниками НАТО" и необходимость "ускорить совместные шаги в оборонной индустрии, которые долго откладывались".

Президент Турции выразил мнение, что затяжная война в Иране станет источником нестабильности как минимум в регионе и Турция всячески будет способствовать возвращению к дипломатическому урегулированию.

Также Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, страна которого впервые подверглась удару иранскими БПЛА типа "Шахед" по территории аэропорта "Нахичевань" – по последним данным, их было всего четыре. Эрдоган осудил атаку и выразил поддержку Баку.

Алиев назвал удар терактом и созвал заседание Совета по национальной безопасности, МИД Азербайджана вызвал посла Ирана для вручения ему ноты протеста. Азербайджан привел войска в состояние наивысшей готовности.

Напомним, одна из запущенных Ираном баллистических ракет летела в направлении территории Турции и была сбита с американского эсминца. В Анкаре убеждены, что целью не были турецкие объекты.

Макрон ранее заявил, что Франция участвовала в отражении иранских ударов по союзникам на Ближнем Востоке, и что две французские базы в регионе тоже подверглись "ограниченным ударам" с материальными последствиями.