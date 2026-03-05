Азербайджан зупинив руху вантажівок через кордон з Іраном після атаки дронів

Уряд Азербайджану ухвалив рішення про припинення руху вантажних автомобілів на азербайджансько-іранському державному кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АЗЕРТАДЖ.

Це рішення ухвалили після того, як 5 березня Іран атакував територію Азербайджану ударними дронами.

Беручи до уваги ситуацію, що склалася в результаті цих атак, які суперечать нормам і принципам міжнародного права, уряд Азербайджану ухвалив відповідне рішення про тимчасове повне припинення руху вантажних автомобілів через усі пункти пропуску на кордоні з Іраном.

Нагадаємо, 5 березня Іран вперше вдарив безпілотниками по аеропорту в азербайджанському регіоні Нахічевань.

За даними Міністерства оборони Азербайджану, загалом у цій атаці Іран застосував чотири ударні дрони.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав це терактом і скликав засідання Ради з національної безпеки, МЗС Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту.

Азербайджан привів війська у стан найвищої готовності.