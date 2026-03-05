Азербайджан остановил движение грузовиков через границу с Ираном после атаки дронов

Правительство Азербайджана приняло решение о приостановке движения грузовых автомобилей на азербайджано-иранской государственной границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Это решение было принято после того, как 5 марта Иран атаковал территорию Азербайджана ударными дронами.

Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся в результате этих атак, которые противоречат нормам и принципам международного права, правительство Азербайджана приняло соответствующее решение о временном полном прекращении движения грузовых автомобилей через все пункты пропуска на границе с Ираном.

Напомним, 5 марта Иран впервые нанес удар беспилотниками по аэропорту в азербайджанском регионе Нахичевань.

По данным Министерства обороны Азербайджана, в общей сложности в этой атаке Иран применил четыре ударных дрона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал это терактом и созвал заседание Совета по национальной безопасности, МИД Азербайджана вызвал посла Ирана для вручения ему ноты протеста.

Азербайджан привел войска в состояние высшей готовности.