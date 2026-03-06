Финляндия введет закон, который разрешит развертывание ядерного оружия на ее территории

Министерство обороны Финляндии выступило с инициативой внести изменения в действующее законодательство, чтобы разрешить размещение ядерного оружия на территории страны в случае военной необходимости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает пресс-служба Минобороны Финляндии.

Согласно действующему законодательству, в Финляндии запрещен ввоз, транспортировка и размещение ядерного оружия на территории страны.

Отметим, что этот закон был введен до того, как страна присоединилась к НАТО в 2023 году.

Новая инициатива предлагает, чтобы ввоз, транспортировка, доставка и размещение ядерного оружия в Финляндии были возможны, если это связано с военной защитой страны, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством.

Большинство стран Альянса не имеют законодательных ограничений на полное внедрение обороны и сдерживания НАТО, поэтому принятие законопроекта является частью реформы, необходимой для интеграции Финляндии в блок.

"Законодательная поправка выведет участие Финляндии в ядерном сдерживании НАТО на уровень, сопоставимый с уровнем ближайших партнеров Финляндии", – подчеркнули в правительстве.

Подчеркивается, что изменение законодательства не означает, что Финляндия стремится разместить ядерное оружие на своей территории.

Ожидается, что за поправки проголосует парламент страны.

Напомним, на этой неделе президент Франции, единственного ядерного государства на континенте, Эмманюэль Макрон объявил, что Франция увеличит количество французских ядерных боеголовок. Он также говорил о готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзницах.

Макрон назвал восемь стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.

Также писали, что Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия.