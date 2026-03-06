Британский эвакуационный рейс из Омана, который ранее не смог вылететь, прибыл в Лондон

Первый британский эвакуационный рейс из Омана приземлился в лондонском аэропорту "Станстед".

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Накануне британские СМИ узнали, что чартерный рейс для граждан Великобритании, желавших покинуть Оман, не вылетел, как планировалось.

Рейс должен был вылететь из столицы Маската в 23:00 по местному времени 4 марта вечером, что стало бы первой попыткой репатриации со стороны Министерства иностранных дел Великобритании с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Впрочем, после задержки пассажиры смогли вернуться в Великобританию в пятницу, 6 марта.

Как сообщалось, 4 марта министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о начале операции по репатриации немцев, застрявших на Ближнем Востоке.

В тот же день первый репатриационный рейс завершила Франция. Также писали, что правительство Испании отправит военно-транспортный самолет Airbus 330 на Ближний Восток для возвращения своих граждан.

