Президент Румунії: ми не розміщуватимемо ядерну зброю на своїй території

Президент Румунії Нікушор Дан виключив можливість розміщення ядерних компонентів на території країни на тлі пропозиції Франції про розширення її "ядерної парасольки".

Про це, як пише "Європейська правда", Дан заявив під час свого візиту до Варшави, передає газета Adevărul.

Дан, коментуючи можливість приєднання Румунії до проєкту європейського стримування, наголосив, що країна вже перебуває під ядерним захистом НАТО, який надають Сполучені Штати.

"Румунія, як і всі країни НАТО, перебуває під ядерною парасолькою Альянсу, запропонованою США. Румунія є стороною, яка бере участь у рішеннях, прийнятих в рамках НАТО", – сказав Дан.

Він уточнив, що цей захист не передбачає розміщення ядерної зброї на території Румунії. За його словами, в середньостроковій перспективі така можливість "виключена".

Раніше міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявляла, що Бухарест запросили до дискусій щодо французької "ядерної парасольки".

Нагадаємо, 2 березня президент Франції, єдиної на європейському континенті ядерної держави, заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав вісім країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.

Також повідомлялося, що Фінляндія готує зміни до свого законодавства, які дозволять розміщення ядерної зброї країн НАТО на її території.