Президент Румынии: мы не будем размещать ядерное оружие на своей территории

Президент Румынии Никушор Дан исключил возможность размещения ядерных компонентов на территории страны на фоне предложения Франции о расширении ее "ядерного зонтика".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Дан заявил во время своего визита в Варшаву, передает газета Adevărul.

Дан, комментируя возможность присоединения Румынии к проекту европейского сдерживания, подчеркнул, что страна уже находится под ядерной защитой НАТО, которую предоставляют Соединенные Штаты.

"Румыния, как и все страны НАТО, находится под ядерным зонтиком Альянса, предложенным США. Румыния является стороной, которая участвует в решениях, принятых в рамках НАТО", – сказал Дан.

Он уточнил, что эта защита не предусматривает размещение ядерного оружия на территории Румынии. По его словам, в среднесрочной перспективе такая возможность "исключена".

Ранее министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявляла, что Бухарест пригласили к дискуссии по поводу французского "ядерного зонтика".

Напомним, 2 марта президент Франции, единственной на европейском континенте ядерной державы, заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон назвал восемь стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.

Также сообщалось, что Финляндия готовит изменения в свое законодательство, которые позволят размещение ядерного оружия стран НАТО на ее территории.