Сибига заявил о шантаже Украины со стороны Орбана в истории с заложниками

Министр иностранных дел Андрей Сибига пояснил, что утренние заявления и требования со стороны венгерского премьера Виктора Орбана в адрес Украины были связаны также с захваченными венграми украинскими инкассаторами и их грузом.

Об этом он заявил в комментарии по этому поводу в своем аккаунте в X.

Сибига пояснил, что публичные требования Орбана в адрес Украины заслуживают особого внимания, потому что этим венгерский премьер снимает сомнения относительно своих мотивов. "Перечень требований к Украине, (прозвучавший) этим утром – особенно красноречив. Требования – это то, что обычно появляется, когда кто-то берет людей в заложники".

6 марта имело место только одно утреннее выступление Орбана – в эфире подконтрольного правительству радио Kossuth. Там венгерский премьер заявил, что будет блокировать 90 млрд для Украины, пока "Дружба" не возобновит работу, но также сообщил, что Венгрия этим не ограничится. "Мы также будем останавливать транзит через Венгрию важных для Украины грузов до тех пор, пока не получим согласия украинской стороны на поставку нефти", – заявил Виктор Орбан в эфире.

Министр Сибига убежден, что это касается истории с заложниками. Также подобные заявления прозвучали от других представителей правительства Венгрии.

"Политические заявления венгерских чиновников сегодня утром свидетельствуют о том, что задержание семи украинских граждан в Будапеште было частью шантажа и предвыборной кампании Венгрии", – прокомментировал это глава МИД Украины.

"Мы не будем мириться с этим государственным бандитизмом. Каждый, кто виновен в захвате и удержании наших граждан в заложниках, будет привлечен к ответственности", – пообещал он.

Ранее Венгрия заявила, что расследует "отмывание средств" после похищения инкассаторов из Украины.

В то же время в украинском правительстве настаивают, что действия Будапешта – "это захват заложников и терроризм".

Впоследствии стало известно, что Орбан накануне лично ездил в антитеррористический центр, бойцы которого затем похитил украинских инкассаторов.