Венгерское правительство похвасталось фото похищенной наличности и золота Ощадбанка

Венгерское правительство показало, как выглядят захваченные в украинских инкассаторских авто наличные средства и золотые слитки.

Фото опубликованы на официальной Facebook-странице венгерского правительства, передает "Европейская правда".

Там отметили, что на фотографиях – операция "Украинский золотой конвой".

В венгерском правительстве объяснили, что в четверг были задержаны семь граждан Украины, среди которых бывший генерал спецслужб, которые перевозили двумя бронированными автомобилями 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии в Украину через Венгрию. Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии расследует подозрение в отмывании денег.

Ранее в пятницу в венгерском правительстве заявили о планах выслать семерых украинских инкассаторов, которых задержали сотрудники Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии.

Напомним, первым о захвате украинских инкассаторов и крупной суммы валюты сообщил Национальный банк Украины. Речь идет о работниках Ощадбанка, которые перевозили наличные из Австрии в Украину.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.