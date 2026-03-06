ЗМІ: усі березневі зустрічі ЄС на Кіпрі переносять або переводять в онлайн

Кіпр, який наразі головує в Раді ЄС, відкладе або переведе у віртуальний формат усі заплановані на березень зустрічі ЄС через тривалу кризу на Близькому Сході,

Про це повідомили Politico два кіпрські посадовці, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, всі зустрічі Європейського Союзу, заплановані на міністерському рівні, будуть перенесені на пізніший термін, а конференції та зустрічі на технічному рівні будуть проводитися у форматі телеконференцій.

"Через події в регіоні виникли труднощі або скасування рейсів не тільки на Кіпр, але й в інші країни регіону, тому нам довелося проявити гнучкість", – сказав один з посадовців.

Загострення на Близькому Сході вже змусило острівну державу відкласти засідання міністрів європейських справ, яке мало відбутися 2-3 березня, та засідання міністрів культури, яке мало відбутися 5-6 березня.

Серед інших зустрічей, включених до календаря на березень, – зустріч міністрів оборони 11-12 березня, зустріч з питань телекомунікацій 23-24 березня, зустріч Екофіну 27-28 березня та засідання Ради з питань досліджень і конкурентоспроможності 30-31 березня.

Неформальна зустріч Європейської ради з усіма лідерами ЄС запланована на 23-24 квітня на Кіпрі і поки що не переноситься. Кіпрське головування прагнуло запросити лідерів країн ширшого регіону для обговорення питань Близького Сходу.

Раніше Британія оголосила, що відправить есмінець на Кіпр.

Це сталось після того, як британську авіабазу на Кіпрі атакували ударні безпілотники.