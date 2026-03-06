СМИ: все мартовские встречи ЕС на Кипре переносят или переводят в онлайн

Кипр, который в настоящее время председательствует в Совете ЕС, отложит или переведет в виртуальный формат все запланированные на март встречи ЕС из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке,

Об этом сообщили Politico два кипрских чиновника, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников издания, все встречи Европейского Союза, запланированные на министерском уровне, будут перенесены на более поздний срок, а конференции и встречи на техническом уровне будут проводиться в формате телеконференций.

"Из-за событий в регионе возникли трудности или отмена рейсов не только на Кипр, но и в другие страны региона, поэтому нам пришлось проявить гибкость", – сказал один из чиновников.

Обострение на Ближнем Востоке уже заставило островное государство отложить заседание министров европейских дел, которое должно было состояться 2-3 марта, и заседание министров культуры, которое должно было состояться 5-6 марта.

Среди других встреч, включенных в календарь на март, – встреча министров обороны 11-12 марта, встреча по вопросам телекоммуникаций 23-24 марта, встреча Экофина 27-28 марта и заседание Совета по вопросам исследований и конкурентоспособности 30-31 марта.

Неформальная встреча Европейского совета со всеми лидерами ЕС запланирована на 23-24 апреля на Кипре и пока не переносится. Кипрское председательство стремилось пригласить лидеров стран более широкого региона для обсуждения вопросов Ближнего Востока.

Ранее Великобритания объявила, что отправит эсминец на Кипр.

Это произошло после того, как британскую авиабазу на Кипре атаковали ударные беспилотники.