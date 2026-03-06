Азербайджан заявил о разоблачении террористических планов Ирана в стране

Служба госбезопасности Азербайджана заявила, что иранская спецслужба планировала серию террористических провокаций на территории страны.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ, цитируя заявление СГБ, пишет "Европейская правда".

В Службе госбезопасности Азербайджана заявили, что остановили подготовку к террористическим провокациям и сбор разведданных, которые планировались Корпусом стражей исламской революции (SEPAH).

Согласно заявлению, "с целью создания паники и нанесения удара по международному авторитету Азербайджана" целями должны были стать нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство Израиля и один из лидеров еврейской религиозной общины, синагога Ашкенази.

С целью реализации намерений на территорию Азербайджана якобы ввезли три взрывных устройства, которые уже обезвредили и предотвратили передачу другому лицу.

По результатам расследования ввоз взрывчатки приписывают иранцам Рустамзаде Бехнаму Сахибали и Занкиану Ясеру Рахиму в сговоре с Гулиевым Тарханом Тарланом оглу.

Правоохранители обнаружили контейнер, установленный возле одного из поселков по указанию Рахима, где нашли почти 8 кг взрывчатки типа С-4.

Напомним, 5 марта Иран впервые ударил беспилотниками по аэропорту в азербайджанском регионе Нахичевань. По данным Министерства обороны Азербайджана, всего в этой атаке Иран применил четыре ударных дрона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал это терактом и созвал заседание Совета по национальной безопасности, МИД Азербайджана вызвал посла Ирана для вручения ему ноты протеста.

Азербайджан привел войска в состояние наивысшей готовности, движение грузовиков через границу с Ираном остановили.

