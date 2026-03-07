Премьер Канады поддержал исключение брата короля Британии из линии престолонаследия

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил поддержку отстранению брата короля Великобритании – Эндрю Маунтбеттена-Виндзора от линии престолонаследия.

Карни, который ранее занимал пост главы Банка Англии, осудил поведение бывшего принца как "достойное осуждения" и заявил, что его действия "требуют" исключения.

Хотя премьер-министр Канады признал, что вероятность того, что Маунтбеттен-Виндзор, занимающий восьмое место в очереди на престол, станет королем, невелика, он считает, что это "вопрос принципа".

"Я, безусловно, считаю, что его действия являются достойными осуждения и привели к лишению его королевских титулов, что, несомненно, требует исключения его из линии престолонаследия", – заявил Карни.

Также он добавил, что существует процедура исключения кого-либо из линии престолонаследия, которой, по его мнению, следует придерживаться.

Напомним, экс-принца арестовали 19 февраля по подозрению в злоупотреблении государственным положением. Впоследствии его освободили под следствие после допроса по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением. Это стало первым случаем ареста члена королевской семьи с 1649 года.

В файлах, обнародованных Министерством юстиции США в начале февраля, утверждалось, что Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.

Депутат от Консервативной партии Великобритании Том Тугендхат призвал к парламентскому расследованию в отношении Маунтбеттена-Виндзора по подозрению в государственной измене.

