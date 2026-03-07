ЗМІ: Туреччина може розгорнути винищувачі на Кіпрі
Новини — Субота, 7 березня 2026, 15:33 —
Туреччина розглядає можливість розгортання винищувачів F-16 на Кіпрі.
Про це агентству Reuters повідомив представник міністерства оборони Туреччини, пише "Європейська правда".
За словами обізнаного співрозмовника, розгортання винищувачів F-16 є одним із заходів, що розглядаються в рамках поетапного планування, яке здійснюється з метою убезпечення Кіпру в умовах поширення конфлікту в регіоні.
Нагадаємо, загострення на Близькому Сході змусило острівну державу відкласти засідання міністрів європейських справ, яке мало відбутися 2-3 березня, та засідання міністрів культури, яке мало відбутися 5-6 березня.
Раніше Британія оголосила, що відправить есмінець на Кіпр.
Це сталось після того, як британську авіабазу на Кіпрі атакували ударні безпілотники.
