ЗМІ: Туреччина може розгорнути винищувачі на Кіпрі

Туреччина розглядає можливість розгортання винищувачів F-16 на Кіпрі.

Про це агентству Reuters повідомив представник міністерства оборони Туреччини, пише "Європейська правда".

За словами обізнаного співрозмовника, розгортання винищувачів F-16 є одним із заходів, що розглядаються в рамках поетапного планування, яке здійснюється з метою убезпечення Кіпру в умовах поширення конфлікту в регіоні.

Нагадаємо, загострення на Близькому Сході змусило острівну державу відкласти засідання міністрів європейських справ, яке мало відбутися 2-3 березня, та засідання міністрів культури, яке мало відбутися 5-6 березня.

Раніше Британія оголосила, що відправить есмінець на Кіпр.

Це сталось після того, як британську авіабазу на Кіпрі атакували ударні безпілотники.